İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    DÇ-2026: Azərbaycan yığması qrup mərhələsində bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 08:00
    DÇ-2026: Azərbaycan yığması qrup mərhələsində bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Azərbaycan yığması DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində bu gün ilk oyununa çıxacaq.

    "Report"un Reykyavikə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, komanda D  qrupunun matçında İslandiya ilə qarşılaşacaq.

    Görüşün start fiti Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də səslənəcək.

    Qarşılaşmanı Niderlandan olan FIFA referisi Sander van der Eyk idarə edəcək.

    DÇ-2026 seçmə mərhələ

    I tur

    5 sentyabr

    D qrupu

    22:45. İslandiya - Azərbaycan

    Baş hakim: Sander van der Eyk (Niderland).

    Reykyavik, "Lauqardalsvöllur".

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın qrupdakı digər rəqibləri, Ukrayna və Fransa yığmaları da bu gün Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də üz-üzə gələcəklər.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026

    Son xəbərlər

    08:00

    DÇ-2026: Azərbaycan yığması qrup mərhələsində bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Futbol
    07:46

    "Bloomberg": ABŞ Asiya-Sakit okean regionunda hegemonluğunu itirib

    Digər ölkələr
    07:04

    Pentaqon: Venesuelanın iki hərbi təyyarəsi ABŞ HHQ gəmisinin yaxınlığından uçub

    Digər ölkələr
    06:32

    Maduro: Venesuela öz ərazisindən narkotik tranzitini tamamilə dayandıracaq

    Digər
    06:10

    KİV: ABŞ və Tayvan Alyaskada gizli danışıqlar aparıb

    Digər ölkələr
    05:20

    Bayden yenidən dəri xərçəngi ilə bağlı əməliyyat olunub

    Digər ölkələr
    05:18

    KİV: Si Cinpin sentyabrın 8-də BRİKS sammitində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    04:46

    Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşı Çinə casusluq etdiyinə görə 4 il müddətinə həbs olunub

    Digər ölkələr
    04:21
    Foto

    Naxçıvanda istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib, ölənlər və yaralananlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti