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    Сборная Азербайджана провела первый матч под руководством нового главного тренера

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу U21 провела первый матч под руководством нового главного тренера команды Милана Обрадовича. 

    Как сообщает Report, на учебно-тренировочных сборах в Анталье сборная встретилась с российской командой "Спартак-2". 

    Счет на матче не был открыт. 

    Отметим, что начавшийся 21 января подготовительный процесс сборной сегодня завершается.

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