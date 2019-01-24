Сборная Азербайджана провела первый матч под руководством нового главного тренера

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу U21 провела первый матч под руководством нового главного тренера команды Милана Обрадовича.

Как сообщает Report, на учебно-тренировочных сборах в Анталье сборная встретилась с российской командой "Спартак-2".

Счет на матче не был открыт.

Отметим, что начавшийся 21 января подготовительный процесс сборной сегодня завершается.