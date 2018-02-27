Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч со сборной Россией

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу, сформированная из футболистов в возрасте до 19 лет проведет два товарищеских матча со сборной Россией.

Как сообщили Report в пресс-службе сборной, матчи пройдут 22 и 25 марта в Баку. Пока неизвестно место проведения игр.

Отметим, что в России нет команды U-19, поэтому визит в Баку совершит коллектив U-18, сформированный из футболистов 2000 года рождения. Состав готовящийся к очередному циклу сборной Азербайджана U-19, также сформирован из игроков 2000 года рождения.