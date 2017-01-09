Сборная Азербайджана проведет первую игру в турнире, посвященном памяти Валентина Гранаткина

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана, состоящая из футболистов 1999 года рождения, проведет первую игру в международном турнире, посвященном памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

Как сообщает Report, соперником станет сборная Литвы соответствующей возрастной категории. Матч начнется в 13:00 по бакинскому времени и пройдет в Петербургском спортивно-концертном комплексе. Другая встреча в группе C состоится в 15:15 между сборными Словакии и Казахстана.

Отметим, что сборная Азербайджана 11 января встретится с Казахстаном, а 13 января - со Словакией. Занявшие первые 2 места в 4-х группах выйдут в 1/4 финала.