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Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на чемпионате мира Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала свою первую победу на проходящем в Баку чемпионате мира.
Футбол
23 мая 2025 г. 21:44
Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала свою первую победу на проходящем в Баку чемпионате мира.

Как передает Report, во втором туре группового этапа команда, выступающая в группе A, встретилась со сборной Словении на площадке Национальной гимнастической арены. Подопечные Эльшада Гулиева добились уверенной победы со счетом 4:0.

Голы в составе азербайджанской сборной забили:

Элвин Ализаде (10-я минута), Мирмехди Рзаев (11), Хятаи Багиров (25), Камран Абдуллазаде (40).

Отметим, что в первом туре сборная Азербайджана сыграла вничью с Бахрейном (1:1), а Словения также разошлась миром с Мавританией с аналогичным счётом.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın minifutbol yığması dünya çempionatında ilk qələbəsini qazanıb

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