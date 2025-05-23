Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала свою первую победу на проходящем в Баку чемпионате мира.
Как передает Report, во втором туре группового этапа команда, выступающая в группе A, встретилась со сборной Словении на площадке Национальной гимнастической арены. Подопечные Эльшада Гулиева добились уверенной победы со счетом 4:0.
Голы в составе азербайджанской сборной забили:
Элвин Ализаде (10-я минута), Мирмехди Рзаев (11), Хятаи Багиров (25), Камран Абдуллазаде (40).
Отметим, что в первом туре сборная Азербайджана сыграла вничью с Бахрейном (1:1), а Словения также разошлась миром с Мавританией с аналогичным счётом.
Фото: Самира Гасанова