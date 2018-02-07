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    Сборная Азербайджана по футзалу завершила борьбу на чемпионате Европы

    Несмотря на то, что первый гол забил Азербайджан, потом национальная сборная пропустила 8 мячей

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Национальная команда Азербайджана по футзалу провела матч 1/4 финала чемпионата Европы, который проходил в столице Словении Любляне.

    Как передает Report, соперником была сборная Португалии.

    Это была 12 встреча между командами. Прежде в 8 из 11 матчей Португалия одержала победу, в 3 матчах игра заканчивалась ничейным результатом.

    Несмотря на то, что первый гол открыл национализированный легионер Эдуардо, пиринейцы впоследствии забили 8 мячей в ворота национальной команды, тем самым сделав счет 8:1. Автором 4 голов Рикардиньо. В полуфинале Португалия встретится с Россией.

    Чемпионат Европы, 1/4 финала

    6 февраля

    21:00. Португалия - Азербайджан - 8:1

    Голы: Педру Кари, 3, 6; Пани Варела, 10; Рикардиньо, 11, 20, 26, 32; Бруну Коэльо, 25 - Эвертон Кардозо, 1.

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