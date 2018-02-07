Сборная Азербайджана по футзалу завершила борьбу на чемпионате Европы

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Национальная команда Азербайджана по футзалу провела матч 1/4 финала чемпионата Европы, который проходил в столице Словении Любляне.

Как передает Report, соперником была сборная Португалии.

Это была 12 встреча между командами. Прежде в 8 из 11 матчей Португалия одержала победу, в 3 матчах игра заканчивалась ничейным результатом.

Несмотря на то, что первый гол открыл национализированный легионер Эдуардо, пиринейцы впоследствии забили 8 мячей в ворота национальной команды, тем самым сделав счет 8:1. Автором 4 голов Рикардиньо. В полуфинале Португалия встретится с Россией.

Чемпионат Европы, 1/4 финала

6 февраля

21:00. Португалия - Азербайджан - 8:1

Голы: Педру Кари, 3, 6; Пани Варела, 10; Рикардиньо, 11, 20, 26, 32; Бруну Коэльо, 25 - Эвертон Кардозо, 1.