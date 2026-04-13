Сборная Азербайджана по футзалу разгромно проиграла команде Казахстана
- 13 апреля, 2026
- 21:23
Сборная Азербайджана по футзалу потерпела разгромное поражение в товарищеском матче с командой Казахстана.
Как сообщает Report, встреча на BS Arena в Актау завершилась со счетом 9:2.
У подопечных Евгения Куксевича будет шанс для реванша, 15 апреля команды сыграют еще один матч.
Отметим, что 9 и 11 апреля азербайджанская сборная на выезде провела товарищеские матчи с командой Грузии, обе встречи завершились победой хозяев - 4:2 и 5:2.
