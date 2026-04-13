Сборная Азербайджана по футзалу разгромно проиграла команде Казахстана

Сборная Азербайджана по футзалу потерпела разгромное поражение в товарищеском матче с командой Казахстана.

Как сообщает Report, встреча на BS Arena в Актау завершилась со счетом 9:2.

У подопечных Евгения Куксевича будет шанс для реванша, 15 апреля команды сыграют еще один матч.

Отметим, что 9 и 11 апреля азербайджанская сборная на выезде провела товарищеские матчи с командой Грузии, обе встречи завершились победой хозяев - 4:2 и 5:2.