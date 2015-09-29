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    ​Сборная Азербайджана по футзалу будет в третьей корзине при жеребьевке Евро-2016

    Церемония жеребьевки состоится 2 октября в Белграде

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футзалу будет в третьей корзине при жеребьевке финальной части чемпионата Европы 2016 года.

    Как передает Report, также в третью корзину попали сборные Словении, Казахстана и Венгрии.

    В первой корзине посева находятся хозяйка турнира - Сербия, действующий чемпион - Италия, а также Испания и Россия. А во второй - команды Португалии, Украины, Хорватии и Чехии.

    Церемония жеребьевки состоится 2 октября в Белграде, а сам финальный турнир пройдет с 2 по 13 февраля на "Белград Арене". Стоит отметить, что в ходе жеребьевки команды будут разбиты на четыре группы, по две лучшие выйдут затем в четвертьфинал.

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