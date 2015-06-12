​Сборная Азербайджана по футболу встретится с норвежской командой

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Этой ночью в рамках отборочного этапа ЕВРО-2016 сборная Азербайджана по футболу будет гостем норвежской сборной.

Как сообщает Report, национальная сборная, ведущая борьбу в группе Н под руководством главного тренера Роберта Просинечки, выйдет на третий матч, два из которых официальные.

Сборная Азербайджана, одержавшая победу на первой, прошедшей под руководством хорвата Р.Просинечки игре со сборной Мальты со счетом 2:0, проиграла на товарищеской встрече с Сербией со счетом 1:4.

Игрой будет управлять польский судья Павел Гил. Матч состоится на стадионе "Ullevol" в Осло в 23:45 по бакинскому времени.

Отметим, что после пяти игр сборная Азербайджана в настоящее время находится на 5-м месте с 3 очками.