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    Сборная Азербайджана по футболу до 17 лет завершила отборочный турнир победой

    После победы над Болгарией сборная Азербайджана с 3 очками расположилась на 3-м мест

    София. 16 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана до 17 лет провела третий матч в отборочной стадии чемпионата Европы по футболу.

    Как передает восточноевропейское бюро Report, в матче, прошедшем на стадионе “Локомотив” в городе Горна-Оряховице, возглавляемая Мирбагиром Исаевым команда победила хозяев со счетом 2:1.

    Отметившийся дублем Туран Велизадэ добыл 3 очка сборной команде. Игра между уже завоевавшими путевку из группы XI в следующий раунд турнира сборными Ирландии и Украины завершилась победой ирландцев со счетом 2:1. Таким образом, лидером группы XI с 9 очками стала сборная Ирландии, второе место с 7 очками заняли украинцы.

    После победы над Болгарией сборная Азербайджана с 3 очками расположилась на 3-м месте. Сборная команда хозяев завершила отборочный турнир без набранных очков.

    16 октября

    Группа XI

    Болгария U-17 – Азербайджан U-17 – 1:2

    Голы: Т. Велизадэ, 18, (1-0), Николов, 45, (1-1), Т.Велизадэ 90+2 (2:1)

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