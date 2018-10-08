Сборная Азербайджана отправится на Фарерские острова транзитным путем

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу 9 октября покинет Баку для гостевой игры с Фарерскими островами в третьем туре Лиги наций УЕФА.

Как сообщили Report в пресс-службе национальной команды, самолет с членами команды на борту поднимется в воздух в 17:25 из Международного аэропорта Гейдар Алиев. Хотя сборная отправится в поездку чартерным рейсом, она не вылетит непосредственно в островное государство. Сборная сначала полетит в столицу Дании, Копенгаген, а оттуда самолетом компании Atlantic Airways отправится в направлении Торсхавны.

Причина отправки сборной на Фарерские острова не прямым, а транзитным путем в том, что в этой стране посадить самолет могут только опытные пилоты.

Расположенная в настоящее время на учебно-тренировочной базе футбольного центра в Мардакяне национальная команда до поездки проведет три тренировки, из них две сегодня и одну завтра. За исключение Ричарда Алмейды, который носит форму казахстанского представителя "Астаны", в лагере находятся все футболисты. 29-летний полузащитник примкнет к команде этим вечером.

Отметим, что игра на стадионе "Торсволлур" между Фарерскими островами и Азербайджаном состоится 11 октября в 22:45 по бакинскому времени. Коллектив во главе с Гурбаном Гурбановым 14 октября в рамках IV тура примет Мальту.