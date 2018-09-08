 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана отправилась в Мальту - ФОТО

    © Report

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана отправилась в Мальту для игры со сборной этой страны во втором туре Лиги Наций УЭФА.

    Как сообщает Report, самолет, совершающий чартерный рейс, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 18.00.

    В поездку с футболистами отправились также член Исполнительного комитета АФФА Искендер Джавадов и председатель Тренерского комитета Вагиф Джавадов.

    Отметим, что сборная Азербайджана, занявшая место в третьей группе Лиги, завершила игру со сборной Косово в Баку 7 сентября ничьей. Команда Мальты в гостевом матче с Фарерскими островами проиграла со счетом 1:3. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi