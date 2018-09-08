Сборная Азербайджана отправилась в Мальту - ФОТО

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана отправилась в Мальту для игры со сборной этой страны во втором туре Лиги Наций УЭФА.

Как сообщает Report, самолет, совершающий чартерный рейс, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 18.00.

В поездку с футболистами отправились также член Исполнительного комитета АФФА Искендер Джавадов и председатель Тренерского комитета Вагиф Джавадов.

Отметим, что сборная Азербайджана, занявшая место в третьей группе Лиги, завершила игру со сборной Косово в Баку 7 сентября ничьей. Команда Мальты в гостевом матче с Фарерскими островами проиграла со счетом 1:3.