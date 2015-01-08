​Сборная Азербайджана опустилась на одну позицию в первом в этом году рейтинговом списке

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала первую в этом году рейтинговую таблицу команд. Как сообщает Report, сборная Азербайджана в рейтинговой таблице опустилась на ступень ниже, по сравнению с прошлым месяцем. В настоящее время команда, возглавляемая Робертом Просинечки, начинает год на 136 месте. Соперники сборной Азербайджана в отборочных матчах чемпионата Европы 2016 итальянская сборная с 1103 очками находится на 11 месте, сборная Хорватии с 946 очками на 19 месте, Болгарии с 506 очками на 66 месте, Норвегия на 67 месте с 500 очками и сборная Мальты с 166 очками на 147 месте.

Отметим, что таблицу с 1725 очками возглавляет сборная Германии, на 2 месте с 1538 очками сборная Аргентины, а на третьем - сборная Колумбии, у которой 1450 очков. Сборная Турции переместилась на ступеньку выше и находится на 48 месте с 604 очками.