Сборная Азербайджана опустилась на 4 строчки в рейтинге ФИФА

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинг мировых сборных.

Как сообщает Report, национальная сборная Азербайджана по сравнению с прошлым месяцем опустилась на 4 строчки.

В настоящее время национальная сборная занимает 110 ступень, набрав 291 очко. Один из соперников в отборочном групповом туре ЕВРО-2016 - Хорватия также опустилась на одну строчку и заняла 14-е место, набрав 1037 очков. Италия находится на 16-й позиции (1012 очков). Болгария поменялась с Норвегией местами, опустившись на одну позицию, и заняв 68-е место с 503 очками. Мальта также опустилась на одну строчку и заняла 160-е место (154 очка).

Отметим, что список возглавляет Аргентина с 1442 очками. На втором месте расположилась Бельгия (1269 очков), а на третьем - Германия (1248 очков).