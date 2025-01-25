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Сборная Азербайджана начала с победы предварительный этап чемпионата Европы

Сборная Азербайджана начала с победы предварительный этап чемпионата Европы Сборная Азербайджана начала предварительный этап чемпионата Европы с победы. Молодежная сборная Азербайджана по футзалу (до 19 лет) успешно стартовала в предварительном этапе чемпионата Европы.
Футбол
25 января 2025 г. 22:48
Сборная Азербайджана начала с победы предварительный этап чемпионата Европы

Молодежная сборная Азербайджана по футзалу (U-19) успешно стартовала в предварительном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда под руководством Ильгара Асланова, выступающая в группе B, встретилась со сборной Косово.

Матч, прошедший в Multieventi Sport Domus в Сан-Марино, завершился победой нашей сборной со счетом 4:1, в составе которой отличились Гусейн Джафарзаде (17), Адалят Алекперов (22, 35) и Реван Масиев (31).

Отметим, что 26 января команда U-19 встретится со сборной Сан-Марино в соответствующей возрастной категории. Все матчи этой группы пройдут в Сан-Марино. Только победитель группы получит путевку в основной этап.

Матчи основного этапа ЧЕ пройдут с 21 по 26 марта.

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