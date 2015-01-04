​Сборная Азербайджана победила на международном турнире Россию

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сегодня Азербайджанская сборная в составе футболистов 1997 г.р. провела свой второй матч на прошедшем в Санкт-Петербурге традиционном международном турнире, посвященном памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

Как передает Report, встреча группы F, состоявшаяся в воскресенье против второй молодежной сборной России, завершилась со счетом 4:2 в пользу азербайджанской команды.

Азербайджанские футболисты набрали 6 очков и гарантировали себе первое место в группе.