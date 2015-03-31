​Сборная Армении по футболу лишилась главного тренера

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Армении по футболу, швейцарский специалист Бернар Шалланд подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).

Отставка была принята президентом организации Рубеном Айрапетяном.

Шалланд решил покинуть свой пост после поражения армянских футболистов от Албании (1:2) в выездном матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2016.

В турнирной таблице группы I армяне делят последнюю строчку с сербами с одним очком в активе.