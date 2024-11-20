О нас

Сборная Аргентины по футболу в 2025 году проведет товарищеский матч в Индии

Сборная Аргентины по футболу в 2025 году проведет товарищеский матч в Индии Южный индийский штат Керала в 2025 году примет международный футбольный матч с участием национальной команды Аргентины.
Футбол
20 ноября 2024 г. 18:39
Сборная Аргентины по футболу в 2025 году проведет товарищеский матч в Индии

Южный индийский штат Керала в 2025 году примет международный футбольный матч с участием национальной команды Аргентины.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил министр спорта штата Ви Абдурахиман.

Он не уточнил дату приезда сборной Аргентины, но сообщил, что расходы на организацию матча возьмет на себя местный бизнес.

"Вся финансовая помощь для организации этого громкого футбольного события будет оказана торговыми кругами штата", - сказал Абдурахиман.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян подтвердил возможный приезд в его штат в следующем году сборной Аргентины. "Керала собирается войти в историю, так как ожидается, что в следующем году сюда приедут чемпионы мира по футболу - Аргентина. Эта мечта становится реальностью благодаря усилиям правительства штата и поддержке сборной Аргентины по футболу", - написал он на своей странице в соцсети Х.

Отметим, что сборная Аргентины является трехкратным чемпионом мира, последнюю победу на мировом первенстве команда одержала в 2022 году. Капитаном сборной является восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
19 ноября 2024 г. 15:52
В Баку и на Абшероне ожидаются ливни
В Баку и на Абшероне ожидаются ливни
17 ноября 2024 г. 14:38
РФ нанесла самые сокрушительные удары по объектам критической инфраструктуры Украины
РФ нанесла "самые сокрушительные" удары по объектам критической инфраструктуры Украины
17 ноября 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi