Сборная Аргентины по футболу в 2025 году проведет товарищеский матч в Индии

Южный индийский штат Керала в 2025 году примет международный футбольный матч с участием национальной команды Аргентины.

Южный индийский штат Керала в 2025 году примет международный футбольный матч с участием национальной команды Аргентины.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил министр спорта штата Ви Абдурахиман.

Он не уточнил дату приезда сборной Аргентины, но сообщил, что расходы на организацию матча возьмет на себя местный бизнес.

"Вся финансовая помощь для организации этого громкого футбольного события будет оказана торговыми кругами штата", - сказал Абдурахиман.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян подтвердил возможный приезд в его штат в следующем году сборной Аргентины. "Керала собирается войти в историю, так как ожидается, что в следующем году сюда приедут чемпионы мира по футболу - Аргентина. Эта мечта становится реальностью благодаря усилиям правительства штата и поддержке сборной Аргентины по футболу", - написал он на своей странице в соцсети Х.

Отметим, что сборная Аргентины является трехкратным чемпионом мира, последнюю победу на мировом первенстве команда одержала в 2022 году. Капитаном сборной является восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.