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Сборы национальной команды Азербайджана в Мальте и товарищеские матчи отменены

Сборы национальной команды Азербайджана в Мальте и товарищеские матчи

Отменены учебно-тренировочные сборы национальной команды Азербайджана, которые планировалось провести 23 марта в Мальте, а также предусмотренные в подготовительном процессе товарищеские матчи со сборными Лихтенштейна 26 марта и Мальты 30 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в связи с этим АФФА в соответствующем порядке предупредила УЕФА, футбольные федерации Мальты и Лихтенштейна.

Решение было принято в связи с широким распространением в последнее время инфекции коронавируса (COVİD-19), оценки ситуации со стороны Всемирной организации здравоохранения как пандемии, не принятие Мальтой авиарейсов из ряда европейских стран и др.

Сборы должны были продолжаться до 31 марта.

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