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Саудовский клуб предложит Месси контракт на 194 миллиона фунтов

Саудовский клуб предложит Месси контракт на 194 миллиона фунтов Саудовский клуб "Аль-Хиляль" собирается предложить аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси контракт на 194 миллиона фунтов за сезон.
Футбол
15 марта 2023 г. 20:59
Саудовский клуб предложит Месси контракт на 194 миллиона фунтов

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" собирается предложить аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси контракт на 194 миллиона фунтов за сезон.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает DailyMail.

По информации источника, Хорхе Месси, отец Лионеля, находится в Саудовской Аравии. Отмечается, что он может вести переговоры о переходе своего сына в клуб с Ближнего Востока.

Контракт Месси с "ПСЖ" истекает летом 2023 года. В этом сезоне он провел в Лиге 1 22 матча, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.

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