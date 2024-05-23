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"Челси" интересуется защитником "Барселоны" Араухо

"Челси" интересуется защитником "Барселоны" Араухо Центральный защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо может перейти в "Челси"
Футбол
23 мая 2024 г. 21:32
Челси интересуется защитником Барселоны Араухо

Центральный защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо может перейти в "Челси"

Как передает Report, об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонский клуб уже контактировал с 25-летним футболистом и сделал ему предложение. Считается, что Араухо сможет заменить 39-летнего Тьяго Силву, покидающего "Челси" этим летом и уже подписавшего двухлетний контракт с бразильским клубом "Флуминенсе".

Напомним, действующее трудовое соглашение 25-летнего Араухо с "Барселоной" рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость уругвайского защитника составляет € 70 млн.

По итогам 38 матчей сезона английской Премьер-лиги на счету лондонского клуба 63 очка. Лондонцы финишировали на шестом месте и будут играть либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций, в зависимости от результата финала Кубка Англии между "Ман Сити" и "Ман Юнайтед".

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