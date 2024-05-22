О нас

Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил награду лучшему тренеру по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги.
Футбол
22 мая 2024 г. 04:33
Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил награду лучшему тренеру по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт "горожан".

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии по итогам сезона-2023/2024. После 38 туров АПЛ "горожане" набрали 91 очко, опередив ближайшего преследователя в лице лондонского "Арсенала" на два очка.

Гвардиола был назначен на должность главного тренера "Манчестер Сити" летом 2016 года. Он выиграл эту награду в пятый раз. Ранее он ее получал в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23. Рекордсменом по этому показателю является бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, которого 11 раз признавали лучшим тренером сезона в АПЛ.

За последние семь сезонов подопечные Гвардиолы шесть раз становились чемпионами Англии. Также "Манчестер Сити" стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая завоевала четыре чемпионства подряд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qvardiola cari mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilib

Самое важное

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi