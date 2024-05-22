Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил награду лучшему тренеру по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил награду лучшему тренеру по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Как передает Report , об этом сообщил официальный сайт "горожан".

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии по итогам сезона-2023/2024. После 38 туров АПЛ "горожане" набрали 91 очко, опередив ближайшего преследователя в лице лондонского "Арсенала" на два очка.

Гвардиола был назначен на должность главного тренера "Манчестер Сити" летом 2016 года. Он выиграл эту награду в пятый раз. Ранее он ее получал в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23. Рекордсменом по этому показателю является бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, которого 11 раз признавали лучшим тренером сезона в АПЛ.

За последние семь сезонов подопечные Гвардиолы шесть раз становились чемпионами Англии. Также "Манчестер Сити" стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая завоевала четыре чемпионства подряд.