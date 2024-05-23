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ФК "Барселона" дополнительно заплатит "Баварии" 1,25 млн евро за результативность Левандовского

ФК "Барселона" дополнительно заплатит "Баварии" 1,25 млн евро за результативность Левандовского ФК "Барселона" дополнительно заплатит "Баварии" 1,25 млн евро за результативность польского нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского в этом сезоне.
Футбол
23 мая 2024 г. 01:21
ФК Барселона дополнительно заплатит Баварии 1,25 млн евро за результативность Левандовского

ФК "Барселона" дополнительно заплатит "Баварии" 1,25 млн евро за результативность польского нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского в этом сезоне.

Как передает Report, об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, при переходе игрока из "Баварии" в контракте был прописан бонус в размере 1,25 млн евро за каждый сезон, в котором нападающий забивает не менее 25 мячей. Поскольку на данный момент на счету Левандовского 25 голов в этом сезоне, "Барселона" дополнительно выплатит "Баварии" эту сумму.

Роберт Левандовский перешёл из "Баварии" в "Барселону" летом 2022 года. Сумма трансфера составила 45 млн евро.

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