ФК "Барселона" дополнительно заплатит "Баварии" 1,25 млн евро за результативность Левандовского

ФК "Барселона" дополнительно заплатит "Баварии" 1,25 млн евро за результативность польского нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского в этом сезоне.

ФК "Барселона" дополнительно заплатит "Баварии" 1,25 млн евро за результативность польского нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского в этом сезоне.

Как передает Report, об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, при переходе игрока из "Баварии" в контракте был прописан бонус в размере 1,25 млн евро за каждый сезон, в котором нападающий забивает не менее 25 мячей. Поскольку на данный момент на счету Левандовского 25 голов в этом сезоне, "Барселона" дополнительно выплатит "Баварии" эту сумму.

Роберт Левандовский перешёл из "Баварии" в "Барселону" летом 2022 года. Сумма трансфера составила 45 млн евро.