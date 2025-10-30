Саудовская Аравия запретила краткосрочный трансфер Месси

Спортивное руководство Саудовской Аравии отказало Лионелю Месси во временном переходе в одну из местных команд.

Как передает Report, об этом сообщило радио RMC Sport.

Нападающий сборной Аргентины Месси недавно продлил контракт с "Интер Майами" до конца 2028 года. Позднее он выразил желание присоединиться к одной из команд Саудовской Аравии на время четырехмесячного перерыва в МЛС с целью поддержания игровой формы в преддверии чемпионата мира 2026 года. Однако подобный краткосрочный трансфер не устроил представителей саудовских футбольных клубов.

Отметим, что мировое первенство по футболу пройдет грядущим летом на территории трех стран: США, Канады и Мексики.