Саудовская Аравия запретила краткосрочный трансфер Месси
Футбол
- 30 октября, 2025
- 20:17
Спортивное руководство Саудовской Аравии отказало Лионелю Месси во временном переходе в одну из местных команд.
Как передает Report, об этом сообщило радио RMC Sport.
Нападающий сборной Аргентины Месси недавно продлил контракт с "Интер Майами" до конца 2028 года. Позднее он выразил желание присоединиться к одной из команд Саудовской Аравии на время четырехмесячного перерыва в МЛС с целью поддержания игровой формы в преддверии чемпионата мира 2026 года. Однако подобный краткосрочный трансфер не устроил представителей саудовских футбольных клубов.
Отметим, что мировое первенство по футболу пройдет грядущим летом на территории трех стран: США, Канады и Мексики.
