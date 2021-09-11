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Самый титулованный футболист мира покинул свой клуб

Самый титулованный футболист мира покинул свой клуб "Сан-Паулу" объявил о расторжении контракта с Дани Алвесом.
Футбол
11 сентября 2021 г. 10:37
Самый титулованный футболист мира покинул свой клуб

"Сан-Паулу" объявил о расторжении контракта с Дани Алвесом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, фулбек отказался выступать за клуб из-за разногласий в вопросах, связанных с непогашенным долгом по зарплате.

Ранее представители футболиста утверждали, что "Трехцветные" должны ему 10 млн бразильских реалов (1,9 млн долларов США).

Конфликт зародился еще до Олимпиады в Токио, на которой 38-летний защитник завоевал золотую медаль в составе сборной Бразилии.

"Сан-Паулу" утверждал, что долг погашен в полном объеме. При этом клуб признал, что футболист получил деньги с задержкой.

Даниэль Алвеш, который начал свою карьеру в клубе "Баия", является самым титулованным футболистом в мире. Всего он завоевал 46 титулов в составе различных команд. Защитник играл в Испании за "Севилью", "Барселону", в Италии - за "Ювентус" и во Франции - за "ПСЖ".

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən titullu futbolçusu klubundan ayrılıb

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