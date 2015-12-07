Самый результативный вратарь завершил карьеру

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Рекордсмен среди голкиперов по забитым мячам Рожерио Сени завершил карьеру.

Как сообщает Report, Сени принял это решение в 42 года.

В его активе 131 гол. Опытный голкипер на протяжении всей своей карьеры, начиная с 1992 года, выступал только за один клуб - "Сан-Паулу". В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира. В целом, завоевал 20 командных наград, а в 2008 году был удостоен звания лучшего футболиста года Бразилии.