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    Самый результативный вратарь завершил карьеру

    Рожерио Сени забил 131 гол в официальных матчах

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Рекордсмен среди голкиперов по забитым мячам Рожерио Сени завершил карьеру. 

    Как сообщает Report, Сени принял это решение в 42 года. 

    В его активе 131 гол. Опытный голкипер на протяжении всей своей карьеры, начиная с 1992 года, выступал только за один клуб - "Сан-Паулу". В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира. В целом, завоевал 20 командных наград, а в 2008 году был удостоен звания лучшего футболиста года Бразилии. 

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