Самый дорогой билет на финал ЧМ-2026 года предлагается за $6 370

Стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет на MetLife Stadium в штате Нью-Джерси, установлена в диапазоне от $2 030 до $6 370.

Как передает Report, об этом сообщает портал The Athletic.

Матч состоится 19 июля 2026 года.

Билеты на все матчи мирового первенства поделены на четыре категории. В высшую категорию, как правило, попадают все места нижних ярусов стадионов и большая часть мест вторых ярусов, во вторую - по большей части места верхних ярусов вдоль боковых линий, в третью - места верхних ярусов за воротами, в четвертую - самые удаленные места (верхние ряды или угловые секции на верхних ярусах).

Цены на матч открытия чемпионата мира, который пройдет 11 июня в Мехико, - от $370 до $1 825, на стартовый матч с участием сборной США в Лос-Анджелесе - от $560 до $2 735.

При этом стартовая цена самых дешевых билетов на большинство матчей группового этапа - $60. Четвертьфиналы получится, посетить, выложив не менее $275 (цены варьируются в зависимости от города), полуфиналы - не менее $420.