Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Самый дорогой билет на финал ЧМ-2026 года предлагается за $6 370

    Футбол
    • 02 октября, 2025
    • 15:50
    Самый дорогой билет на финал ЧМ-2026 года предлагается за $6 370

    Стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет на MetLife Stadium в штате Нью-Джерси, установлена в диапазоне от $2 030 до $6 370.

    Как передает Report, об этом сообщает портал The Athletic.

    Матч состоится 19 июля 2026 года.

    Билеты на все матчи мирового первенства поделены на четыре категории. В высшую категорию, как правило, попадают все места нижних ярусов стадионов и большая часть мест вторых ярусов, во вторую - по большей части места верхних ярусов вдоль боковых линий, в третью - места верхних ярусов за воротами, в четвертую - самые удаленные места (верхние ряды или угловые секции на верхних ярусах).

    Цены на матч открытия чемпионата мира, который пройдет 11 июня в Мехико, - от $370 до $1 825, на стартовый матч с участием сборной США в Лос-Анджелесе - от $560 до $2 735.

    При этом стартовая цена самых дешевых билетов на большинство матчей группового этапа - $60. Четвертьфиналы получится, посетить, выложив не менее $275 (цены варьируются в зависимости от города), полуфиналы - не менее $420.

    ЧМ-2026 футбол билеты Нью-Джерси MetLife Stadium

    Последние новости

    16:08

    Россия и Украина произвели очередной обмен пленными

    Другие страны
    16:07
    Фото

    Азербайджан и Япония провели очередной раунд политических консультаций

    Внешняя политика
    16:06

    В Джебраиле завершены мобилизационные работы для строительства новых СЭС

    Энергетика
    16:01

    В Стамбуле произошло землетрясение

    Другие страны
    15:57

    Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:53

    Житель Евлаха задержан по подозрению в умышленном убийстве

    Происшествия
    15:52

    Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:50

    Самый дорогой билет на финал ЧМ-2026 года предлагается за $6 370

    Футбол
    15:49

    СЭС "Гарадаг" выработала около 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Энергетика
    Лента новостей