Самолет с аргентинским футболистом не добрался места назначения

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вылетевший на частном самолете в Уэльс новичок "Кардифф Сити" нападающий Эмилиано Сала не добрался места назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на L’Equipe, примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Самолёт так и не прибыл в аэропорт, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей.

В настоящий момент поиски продолжаются недалеко от Нормандских островов.

Ранее сообщалось, что "Кардифф Сити" заплатит за Салу рекордные 20,5 млн евро. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года.