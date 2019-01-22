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    Самолет с аргентинским футболистом не добрался места назначения

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вылетевший на частном самолете в Уэльс новичок "Кардифф Сити" нападающий Эмилиано Сала не добрался места назначения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на L’Equipe, примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.

    Самолёт так и не прибыл в аэропорт, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей. 

    В настоящий момент поиски продолжаются недалеко от Нормандских островов.

    Ранее сообщалось, что "Кардифф Сити" заплатит за Салу рекордные 20,5 млн евро. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

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