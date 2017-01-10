 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Молния ударила в самолет, на борту которого находилась футбольная команда

    Серьезных проблем не возникло и состояние членов команды удовлетворительное

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В самолет, на борту которого находилась направлявшаяся на учебно-тренировочные сборы в Анталию команда, ударила молния.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в самолете с членами выступавшей в 3-ей лиге Германии команды "Эрфурт". Авиалайнер сделал вынужденную посадку в селе Даламан Муглы.

    Самолет не смог взлететь из-за сильного дождя и шторма.

    Отмечается, что серьезных проблем не возникло и состояние членов команды удовлетворительное. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi