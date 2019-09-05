Самый дешевый билет на матч "Дюделанж" - "Карабах" будет стоить 75 евро

Люксембургский "Дюделанж" установил высокие цены на матч с азербайджанским "Карабахом" в рамках группового этапа Лиги Европы, который пройдет в Люксембурге на стадионе "Жози Бартель" вместимостью 8 тыс. болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на издание 5minutes, билеты будут продаваться болельщикам клуба, которые подписаны на все три игры, а их стоимость будет разнится от 75 евро до 150 евро.

Не купленные подписчиками билеты представят болельщикам в дни матча.

Отметим, что первый матч "Карабаха" с "Дюделанж" пройдет в гостях 3 октября, а 12 декабря на домашнем поле состоится ответная встреча.