Самир Алиев: В марте-апреле мы постараемся сформировать оптимальный состав

Это был наш первый матч. Постарались испытать всех футболистов, так как это новая команда, мы не знакомы хорошо с большинством игроков.

Как передает Report, об этом сайту affa.az заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу U19 Самир Алиев, комментируя матч своей команды на учебно-тренировочных сборах в Анталье с турецким "Аланьяспором", который завершился со счетом 4:2 в пользу азербайджанских футболистов.

Молодой специалист заявил, что проведенная встреча - хорошее испытание для его команды: "Этот матч дает нам понять, на что обращать внимание в будущем, какие позиции укреплять. Впереди у нас два матча. Постараемся также достойно выступить во встречах со сборной Северной Македонии".

С.Алиев подчеркнул, что для команды созданы все условия, а футболисты мотивированы и настроены решительно: "Каждый старается проявить себя с лучшей стороны. Правда, мы не смогли пригласить многих футболистов на эти сборы. Однако есть футболисты, которые остались в стороне, но находятся в поле нашего внимания. Мы пригласим их на следующие учебно-тренировочные сборы и проверим. В марте-апреле постараемся сформировать оптимальный состав. В октябре на чемпионате Европы в Молдове мы встретимся не только с хозяевами поля, но и с Грецией и Францией. Наша цель – создать дисциплинированную и боевую команду".