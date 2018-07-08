Самедов рассказал, почему решил завершить карьеру в сборной России по футболу

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной России по футболу азербайджанского происхождения Александр Самедов рассказал, почему принял решение о завершении карьеры в сборной России.

Как передает Report, 33-летний футболист объявил об этом после поражения от сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира – 2018.

«По поводу завершения карьеры в сборной решил всё заранее. Через две недели мне исполнится 34 года. Надо найти правильный момент для ухода, и я считаю, что идеально уйти именно сейчас. Мы достойно отыграли чемпионат мира и завершили его. Но у меня есть семья, я хочу посвятить время детям. Тем более в августе родится третий ребёнок. В конце концов настало время уйти. Уже нет столько сил.

После игры поблагодарил весь тренерский штаб. Сказал, что это были незабываемые два года, лучшие для меня в сборной. Кубок конфедераций, чемпионат мира – это просто потрясающе. Мы со Станиславом Саламовичем пожелали друг другу удачи», — сказал Самедов.