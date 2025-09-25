Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Салиба продлит контракт с "Арсеналом"

    Футбол
    • 25 сентября, 2025
    • 23:20
    Салиба продлит контракт с Арсеналом

    Защитник английского "Арсенала" Вильям Салиба договорился с клубом о новом пятилетнем контракте до 2030 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Sky Sports.

    Ожидается, что новый контракт 24-летнего игрока будет подписан в ближайшие дни. По информации источника, "Арсенал" начал переговоры с Салибой о продлении контракта в мае, надеясь сохранить его после июня 2027 года, когда истечет срок действующего соглашения.

    Салиба был объектом интереса со стороны мадридского "Реала", но в марте заявил, что счастлив в "Арсенале" и хочет выигрывать трофеи с лондонским клубом.

    В текущем сезоне английской Премьер-лиги Вильям Салиба провел четыре матча. Также на его счету одна игра и одна голевая передача в Кубке английской лиги.

    "Arsenal" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

