Салиба продлит контракт с "Арсеналом"

Защитник английского "Арсенала" Вильям Салиба договорился с клубом о новом пятилетнем контракте до 2030 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sky Sports.

Ожидается, что новый контракт 24-летнего игрока будет подписан в ближайшие дни. По информации источника, "Арсенал" начал переговоры с Салибой о продлении контракта в мае, надеясь сохранить его после июня 2027 года, когда истечет срок действующего соглашения.

Салиба был объектом интереса со стороны мадридского "Реала", но в марте заявил, что счастлив в "Арсенале" и хочет выигрывать трофеи с лондонским клубом.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Вильям Салиба провел четыре матча. Также на его счету одна игра и одна голевая передача в Кубке английской лиги.