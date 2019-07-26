​Салахат Агаев: Я верю в выход в очередной этап

"Мы сыграли очень хорошо для достижения победы. Все, кто был на поле и вне поля, продемонстрировали единый командный дух".

Об этом командированному в Тулу сотруднику Report заявил вратарь "Нефтчи" Салахат Агаев, комментируя победу команды над российским "Арсеналом" во II квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА со счетом 1:0.

По мнению 27-летнего голкипера, которому удалось в ходе игры отразить несколько голевых бросков, ответный матч будет сложнее: "У нас не было волнения, сыграли хорошо и выиграли. В Баку нас ждет сложная игра. Я верю, что мы пройдём в очередной этап. Несмотря на то, что мы одержали победу со счетом 1:0, шансы на победу в Баку составляют 50/50. Спасибо болельщикам, они не оставили нас одних. Благодаря им на поле нас будет не 11, а целых 12 человек".

Отметим, что ответный матч состоится 1 августа на Bakcell Arena.