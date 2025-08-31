Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Крайний нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах обозначил главного претендента на титул в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026.

    Как передает Report, слова футболиста приводит издание Sky Sports.

    "Если говорить о фаворитах чемпионата, я бы выделил "Арсенал". У них устойчивый состав, играющий вместе примерно пять–шесть лет, поэтому взаимодействие на поле проще. У "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" за последнее время произошло много изменений в составе, и это порой создает дополнительные сложности. Команда Гвардиолы всегда в числе претендентов, но в этом сезоне я бы поставил на "Арсенал", - сказал Салах.

    Отметим, что "Ливерпуль" и "Арсенал" встретятся сегодня, 31 августа, в рамках матча 3‑го тура АПЛ. Начало матча запланировано на 19:30 по бакинскому времени. Обе команды набрали максимально возможное число очков после двух стартовых матчей сезона - шесть.

    Мохамед Салах   "Ливерпуль"   "Арсенал"   Английская Премьер-лига  
