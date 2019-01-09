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    Салах лучший игрок Африки второй год подряд

    Баку. 9 ярваря. REPORT.AZ/ Лучшим игроком Африки в 2018 году стал египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный «твиттер» Африканской конфедерации футбола.

    Салах был признан лучшим в ходе торжественной церемонии, которая прошла в Дакаре.

    В борьбе за награду Салах опередил одноклубника сенегальца Садио Мане, а также габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

    Салах второй год подряд стал лучшим африканским футболистом, причем Мане и Обамеянг в прошлом году также вошли в первую тройку.

    26-летний Салах в 2018 году стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 32 гола в 36 матчах. В нынешнем сезоне на его счету 13 мячей, и он занимает третье место в бомбардирской гонке.

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