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"Сабаил" вышел в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

"Сабаил" вышел в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу "Сабаил" рагромил "Динамо" в матче второго квалификационного раунда Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
29 октября 2024 г. 20:45
Сабаил вышел в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

"Сабаил" рагромил "Динамо" в матче второго квалификационного раунда Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "моряки" победили со счетом 7:0.

Таким образом коллектив под руководством главного тренера Шахина Диниева получил путевку в 1/8 финала.

В следующем туре "Сабаил" встретится с победителем завтрашнего матча "Гарадаг Локбатан" - "Карван".

Отметим, что в предыдущих играх второго квалификационного раунда Кубка Азербайджана "Туран Товуз" одолел Hypers Guba со счетом 7:2, МОИК обыграл "Шимал" со счетом 3:1, "Араз-Нахчыван" оказался сильнее "Шахдаг Гусар" со счетом 4:0, а "Кяпяз" разгромил "Агдаш" со счетом 6:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kubokunda 1/8 finala yüksələn növbəti komandanın adı bəlli olub

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