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"Сабаил" осуществил трансфер футболиста сборной Литвы

"Сабаил" осуществил трансфер футболиста сборной Литвы Выступающий в Премьер-лиге Азербайджана футбольный клуб "Сабаил" пополнил состав новым игроком.
Футбол
29 июля 2021 г. 19:38
Сабаил осуществил трансфер футболиста сборной Литвы
Шимкус Домантас

Выступающий в Премьер-лиге Азербайджана футбольный клуб "Сабаил" пополнил состав новым игроком.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "моряки" осуществили трансфер литовского полузащитника Домантаса Шимкуса.

С 25-летним игроком, выступающим за основную сборную своей страны, подписан контракт сроком на один год.

Отметим, что последним клубом футболиста был израильский "Хапоэль" (Кфар-Сава), кроме того Домантас играл за датский "Ольборг" и литовские "Атлантас" и "Жальгирис". Футболист провел за сборную Литвы 5 матчей.

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Версия на азербайджанском языке "Səbail" Litva millisinin futbolçusunu transfer edib

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