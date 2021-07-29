"Сабаил" осуществил трансфер футболиста сборной Литвы

Выступающий в Премьер-лиге Азербайджана футбольный клуб "Сабаил" пополнил состав новым игроком.

Выступающий в Премьер-лиге Азербайджана футбольный клуб "Сабаил" пополнил состав новым игроком.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "моряки" осуществили трансфер литовского полузащитника Домантаса Шимкуса.

С 25-летним игроком, выступающим за основную сборную своей страны, подписан контракт сроком на один год.

Отметим, что последним клубом футболиста был израильский "Хапоэль" (Кфар-Сава), кроме того Домантас играл за датский "Ольборг" и литовские "Атлантас" и "Жальгирис". Футболист провел за сборную Литвы 5 матчей.