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    "Сабаиль" обыграл "Хазар"

    Матч завершился победой возглавляемого Самиром Алиевым коллектива со счетом 3:1

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" провел в зимний перерыв второй проверочный матч.

    Как сообщает Report, дебютант Премьер-лиги Азербайджана принял представителя I Дивизиона - клуб "Хазар".

    Матч на Bayıl Arena завершился победой возглавляемого Самиром Алиевым коллектива со счетом 3:1.

    Мячи "Сабаиля" были забиты новым трансфером Керимом Диниевым, а пенальти - Эльманом Тагаевым и Вугаром Надировым. Один из своих голов Тагаев забил с пенальти.

    А в "Хазаре" отличился Фарид Самедзаде.

    Отметим, что на первом проверочном матче "Сабаиля" с "Сабахом", клуб сыграл вничью (0:0). 

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