"Сабаиль" обыграл "Хазар"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" провел в зимний перерыв второй проверочный матч.

Как сообщает Report, дебютант Премьер-лиги Азербайджана принял представителя I Дивизиона - клуб "Хазар".

Матч на Bayıl Arena завершился победой возглавляемого Самиром Алиевым коллектива со счетом 3:1.

Мячи "Сабаиля" были забиты новым трансфером Керимом Диниевым, а пенальти - Эльманом Тагаевым и Вугаром Надировым. Один из своих голов Тагаев забил с пенальти.

А в "Хазаре" отличился Фарид Самедзаде.

Отметим, что на первом проверочном матче "Сабаиля" с "Сабахом", клуб сыграл вничью (0:0).