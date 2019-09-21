​"Сабаил" и "Габала" поделили очки

Состоялся очередной матч V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во втором матче дня «Сабаил» принимал «Габала».

Встреча, проходившая на стадионе «ASCO Arena» завершилась вничью – 1:1. На 17-й минуте игрок «Габала» Ровлан Мурадов открыл счет. Но, хозяева арены на 68-й минуте смогли восстановить равновесие. Отличился Мирабдулла Аббасов.

После этого результата «Габала», с четырьмя очками занимает седьмое место. «Сабаил» с 10 очками, идет на второй строчке.

В другом матче дня «Сумгайыт» в родных стенах обыграл «Сабах» со счетом 1:0. Матч «Нефтчи» и «Кешля» состоится 22 сентября, а «Зиря» - «Карабах» - 23 сентября.