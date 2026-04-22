"Сабах" обыграл "Карабах" и вышел в финал Кубка Азербайджана по футболу

Бакинский "Сабах" в ответном матче полуфинала обыграл агдамский "Карабах" и вышел в финал Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на "Банк Республика Арене" завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыли "скакуны", на 59-й минуте отличился Камило Дуран (59), однако, хозяевам удалось сломить ход игры и вырвать победу у агдамцев. Сначала на 78-й минуте Велко Симич сравнял счет, спустя 9 минут Патрик Мбина забил победный гол бакинцев.

Подопечные Гурбана Гурбанова провели большую часть встречи в меньшинстве, на 35-й минуте вратарь Матеуш Кохальски был удален с поля, получив прямую красную карточку за грубую игру.

Поскольку в первом матче между командами была зафиксирована ничья со счетом 2:2, по итогам двух встреч"Сабах" вышел в финал, где встретится с бакинской "Зиря".

Напомним, что решающий матч за Кубок Азербайджана состоится 13 мая на Palms Sports Arena в Баку.