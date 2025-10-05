"Сабах" на выезде обыграл "Карван-Евлах" в матче 7-го тура Премьер-лиги

Бакинский "Сабах" одержал выездную победу над "Карван-Евлахом" в матче 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 0:2.

В составе бакинцев отличились Джой-Ленс Микелс (37', с пенальти) и Каим Паррис (37').

Представитель Евлаха расположился на 10-м месте с 5 очками, гости - гости занимают 6-ю строчку турнирной таблицы, набрав 11 очков, при этом у бакинцев игра в запасе.

Итоги тура будут подведены в Габале, где одноименная команда примет "Шамахы", старт встречи запланирован на 17:30.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" победил "Имишли" (2:0), "Карабах" - "Кяпяз" (1:0), а "Туран Товуз" - "Сумгайыт" (3:0). В матче "Зиря"-"Нефтчи" победитель не был определился - 2:2.