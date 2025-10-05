Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    "Сабах" на выезде обыграл "Карван-Евлах" в матче 7-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    • 05 октября, 2025
    • 17:30
    Сабах на выезде обыграл Карван-Евлах в матче 7-го тура Премьер-лиги

    Бакинский "Сабах" одержал выездную победу над "Карван-Евлахом" в матче 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 0:2.

    В составе бакинцев отличились Джой-Ленс Микелс (37', с пенальти) и Каим Паррис (37').

    Представитель Евлаха расположился на 10-м месте с 5 очками, гости - гости занимают 6-ю строчку турнирной таблицы, набрав 11 очков, при этом у бакинцев игра в запасе.

    Итоги тура будут подведены в Габале, где одноименная команда примет "Шамахы", старт встречи запланирован на 17:30.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" победил "Имишли" (2:0), "Карабах" - "Кяпяз" (1:0), а "Туран Товуз" - "Сумгайыт" (3:0). В матче "Зиря"-"Нефтчи" победитель не был определился - 2:2.

    Премьер-лига Азербайджана футбол "Сабах"
    "Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Последние новости

    17:37

    Азербайджанские парабадминтонисты завершили чемпионат Европы с двумя медалями

    Индивидуальные
    17:30

    "Сабах" на выезде обыграл "Карван-Евлах" в матче 7-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    17:21

    МВД: Парламентские выборы в Сирии проходят без нарушений

    Другие страны
    17:06

    ГЭЦ Азербайджана провел экзамен на сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    16:59
    Фото

    Азербайджанская атлетка взяла серебряную медаль марафона в Скопье

    Индивидуальные
    16:45

    Число погибших при обрушении школы в Индонезии возросло до 36

    Другие страны
    16:31

    Рейтинг правящей коалиции ФРГ упал до самого низкого значения с прихода к власти

    Другие страны
    16:23

    В Непале из-за последствий наводнений погибли 47 человек

    Другие страны
    16:13

    Спикер парламента: Грузия благодаря правоохранителям избежала "майдана" и хаоса

    В регионе
    Лента новостей