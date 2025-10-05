İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    "Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    • 05 oktyabr, 2025
    • 17:02
    Sabah səfərdə Karvan-Yevlaxa qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının VII turunda "Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, Şamaxı səfər stadionunda baş tutan görüş qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Bakılıların heyətində Coy-Lens Mikels (37-p.) və Kahim Parris (37) fərqləniblər.

    Yevlax təmsilçisi 5 xalla 10-cu, qonaqlar 11 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. Bakı klubunun ehtiyatda bir oyunu var

    Tura Qəbələdə yekun vurulacaq. Şəhərin eyniadlı komandası "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək. Bu görüş saat 17:30-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni (2:0), "Qarabağ" "Kəpəz"i (1:0), "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı (3:0) məğlub edib. "Zirə"-"Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

