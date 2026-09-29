"Сабах" и "Карабах" проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабря
Футбол
- 29 сентября, 2026
- 13:39
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Перенесенные матчи II тура Премьер-лиги Misli между "Сабахом" и "Сумгайытом", а также "Карабахом" и "Кяпазом" состоятся 17 декабря.
Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, встреча "Сабах" - "Сумгайыт" начнется в 15:00, матч "Карабах" - "Кяпаз" - в 18:30.
Напомним, решение о переносе матчей на неопределенный срок было принято из-за участия клубов "Сабах" и "Карабах" в еврокубках.
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