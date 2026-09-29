"Сабах" и "Карабах" проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабря

Перенесенные матчи II тура Премьер-лиги Misli между "Сабахом" и "Сумгайытом", а также "Карабахом" и "Кяпазом" состоятся 17 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, встреча "Сабах" - "Сумгайыт" начнется в 15:00, матч "Карабах" - "Кяпаз" - в 18:30.

Напомним, решение о переносе матчей на неопределенный срок было принято из-за участия клубов "Сабах" и "Карабах" в еврокубках.