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    "Сабах" и "Карабах" проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабря

    Футбол
    • 29 сентября, 2026
    • 13:39
    Сабах и Карабах проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабря

    Перенесенные матчи II тура Премьер-лиги Misli между "Сабахом" и "Сумгайытом", а также "Карабахом" и "Кяпазом" состоятся 17 декабря.

    Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, встреча "Сабах" - "Сумгайыт" начнется в 15:00, матч "Карабах" - "Кяпаз" - в 18:30.

    Напомним, решение о переносе матчей на неопределенный срок было принято из-за участия клубов "Сабах" и "Карабах" в еврокубках.

    ФК Карабах ФК Сабах ФК Кяпяз ФК Сумгайыт Премьер-лига Азербайджана
    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Sabah"ın təxirə salınan oyunlarının tarixi açıqlanıb
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