"Саарбрюккен" стал первым клубом из региональной лиги, вышедшим в полуфинал Кубка Германии

Футбольный клуб "Саарбрюккен", выступающий в юго-западной региональной лиге Германии (4-й по силе дивизион страны), в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Германии по пенальти победил "Фортуну" из Дюссельдорфа, которая представляет высший дивизион германского футбола.

Как передает Report, основное время встречи завершилось со счетом 1:1, серия пенальти - 7:6.

В составе победителей гол забил Тобиас Янике (31-я минута). У проигравших отличился Матиас Йоргенсен (90). Вратарь "Саарбрюккена" Даниэль Бац отразил пенальти в исполнении Роувена Хеннингса на 83-й минуте встречи, а также четыре одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии. Голкипер "Фортуны" Флориан Кастенмайер сделал голевую передачу головой на Йоргенсена.

В полуфинале "Саарбрюккен" сыграет с победителем матча между "Айнтрахтом" (Франкфурт) и "Вердером", который пройдет 4 марта.