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Рустам Афсарли: "Нефтчи Арена" будет полностью готова к игре с "Карабахом"

Рустам Афсарли: "Нефтчи Арена" будет полностью готова к игре с "Карабахом" Футбольный стадион "Нефтчи Арена" будет полностью готов к игре с "Карабахом".
Футбол
21 августа 2024 г. 13:38
Рустам Афсарли: Нефтчи Арена будет полностью готова к игре с Карабахом

Футбольный стадион "Нефтчи Арена" будет полностью готов к игре с "Карабахом".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил медиа-координатор "Нефтчи" Рустам Афсарли.

Он признал текущее состояние травяного покрытия стадиона неудовлетворительным, отметив, что ведутся работы по его улучшению: "База уже сдана в эксплуатацию. Ведутся работы на втором этаже объекта. Туда мы также пригласим представителей СМИ. Стадион находится на балансе АФФА, но мы вкладываем инвестиции. Состояние травяного покрытия "Нефтчи Арены" неудовлетворительное. Сейчас ведутся работы по его улучшению. Стадион будет готов к игре с "Карабахом".

Афсарли также выразил желание, чтобы у такого старого клуба как "Нефтчи" был собственный стадион.

Отметим, что "Нефтчи" после трех туров в Премьер-лиге Азербайджана, имея в активе два очка, занимает 7-е место.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Əfsərli: "Neftçi Arena" "Qarabağ"la oyuna qədər tam hazır olacaq

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