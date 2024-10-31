Руководство Агентства по развитию медиа провело встречу с представителями ФК "Карабах"

15:58

Руководство Агентства по развитию медиа посетило футбольный клуб "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, во встрече приняли участие исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов, генеральный директор агдамского представительства Эмрах Челикель, член Совета директоров Асиф Аскеров, главный тренер Гурбан Гурбанов и руководитель пресс-службы Анар Гаджиев.

В ходе встречи обсуждалось повышение эффективности в коммуникационной деятельности "Карабаха", рассмотрены перспективы сотрудничества с Агентством по развитию медиа в этой области.

В завершение А.Исмаилову была вручена форма команды.