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Руководство Агентства по развитию медиа провело встречу с представителями ФК "Карабах"

Руководство Агентства по развитию медиа провело встречу с представителями ФК "Карабах" 15:58
Футбол
31 октября 2024 г. 16:41
Руководство Агентства по развитию медиа провело встречу с представителями ФК Карабах

Руководство Агентства по развитию медиа посетило футбольный клуб "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, во встрече приняли участие исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов, генеральный директор агдамского представительства Эмрах Челикель, член Совета директоров Асиф Аскеров, главный тренер Гурбан Гурбанов и руководитель пресс-службы Анар Гаджиев.

В ходе встречи обсуждалось повышение эффективности в коммуникационной деятельности "Карабаха", рассмотрены перспективы сотрудничества с Агентством по развитию медиа в этой области.

В завершение А.Исмаилову была вручена форма команды.

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Версия на азербайджанском языке Medianın İnkişafı Agentliyinin rəhbərliyi "Qarabağ" klubunun qonağı olub

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