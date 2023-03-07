Руководитель ФК "Мингячевир": Спортивный директор клуба направлен на обследование в Баку

Члены выступающего в I дивизионе футбольного клуба "Мингячевир" пострадали в дорожно-транспортном происшествии.
Об этом Report сказал председатель правления клуба Руслан Гамидов.
По его словам, несколько футболистов получили легкие травмы, а нападающий Турал Мамедзаде получил травму ноги.
Р.Гамидов сообщил, что спортивный директор клуба Заур Гараев доставлен в одну из частных клиник в Баку: "Он получил легкие травмы, однако мы направили его в Баку для тщательного обследования".
Отметим, что ДТП произошло, когда клуб "Мингячевир" направлялся на игру с "Шамахы-2" в рамках ХХ тура I дивизиона.