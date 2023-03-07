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Руководитель ФК "Мингячевир": Спортивный директор клуба направлен на обследование в Баку

Руководитель ФК "Мингячевир": Спортивный директор клуба направлен на обследование в Баку Члены выступающего в I дивизионе футбольного клуба "Мингячевир" пострадали в дорожно-транспортном происшествии.
Футбол
7 марта 2023 г. 16:33
Руководитель ФК Мингячевир: Спортивный директор клуба направлен на обследование в Баку

Члены выступающего в I дивизионе футбольного клуба "Мингячевир" пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом Report сказал председатель правления клуба Руслан Гамидов.

По его словам, несколько футболистов получили легкие травмы, а нападающий Турал Мамедзаде получил травму ноги.

Р.Гамидов сообщил, что спортивный директор клуба Заур Гараев доставлен в одну из частных клиник в Баку: "Он получил легкие травмы, однако мы направили его в Баку для тщательного обследования".

Отметим, что ДТП произошло, когда клуб "Мингячевир" направлялся на игру с "Шамахы-2" в рамках ХХ тура I дивизиона.

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Версия на азербайджанском языке Qəzaya düşən komandanın rəhbəri: "Futbolçuların dodağı partlayıb, idman direktoru Bakıya aparılıb"

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