Руй Жорже назначен главным тренером сборной Азербайджана U-20

Главным тренером сборной Азербайджана по футболу среди игроков до 20 лет назначен португальский специалист Руй Жорже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Решение было принято на заседании Исполнительного комитета АФФА 19 февраля, после чего были завершены все юридические процедуры.

Отмечается, что команда U-20 будет представлять Азербайджан на Чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане в 2027 году. В ближайшие дни с участием руководства АФФА состоится пресс-конференция нового наставника.

Руй Жорже начал тренерскую карьеру в клубе "Белененсеш". В 2006–2010 годах он возглавлял команду U-19, а в сезоне 2008/2009 короткое время работал с основной командой клуба.

С 2010 года специалист в течение 15 лет тренировал молодежную сборную Португалии U-21. Под его руководством команда пять раз выходила в финал чемпионата Европы и дважды - в 2015 и 2021 годах - становилась серебряным призером турнира. Кроме того, Жорже также руководил олимпийской сборной Португалии.