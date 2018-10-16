Руфат Дадашов: Глупо было не пригласить меня в сборную Азербайджана

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Ничья в 1:1 в игре с Мальтой для нас недостаточна".

Как сообщает Report, об этом игрок сборной Азербайджана Руфат Дадашов сказал изданию Westfälische Nachrichten, комментируя ничью со счетом 1:1 в игре сборной Азербайджана против Мальты в IV туре Лиги наций УЕФА.

Носящий форму Proyssen в III лиге Германии 27-летний форвард подчеркнул, что удовлетворен возвращением в сборную после 4-летнего перерыва: "Я получил положительные отзывы о своей игре. Однако в матче, где мы должны были победить Мальту, я не смог вопользоваться 2-3 голевыми моментами. Если бы мы забили еще один гол, стали бы лидерами в группе".

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки не пригласил Дадашова в сборную, т.к. в 2014-2018 гг. он носил форму германского клуба, играющего в любительской лиге. Р.Дадашов прокомментировал такое решение Р.Просинечки: "На самом деле это было глупостью. Однако теперь я вновь чувствую уверенность в себе".

Отметим, что Р.Дадашов в последние две игры сборной находился на поле 90 минут. На 67-й минуте игры Азербайджана с Фарерскими островами, где страна одержала победу со счетом 3:0, он передал Дмитрию Назарову голевой пас.